Принимать заявления в первый класс будут двумя этапами

Прием заявлений в первые классы начался 1 апреля, и в первый день с полуночи до полудня была подана одна тысяча заявлений.

Основные требования для приема в первые классы — достижение ребенком возраста шести с половиной лет, для приема детей в возрасте младше шести лет необходимо заручиться решением соответствующей комиссии.

Вся приемная компания разбита на два этапа: первый предполагает прием документов от детей, проживающих на закрепленной за школой территории, второй позволяет родителям подать заявления в школы, расположенные вне зоны проживания ребенка. Но при наличии свободных мест.

По словам директора департамента образования Максима Кривоноса, основной этап длится с 1 апреля по 30 июня, с изданием приказа о зачислении не позднее 3 июля, второй этап начинается 6 июля, с изданием приказа в течение пяти рабочих дней от даты подачи заявления.

Для зачисления в первый класс установлено внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. Внеочередным правом пользуются дети военнослужащих, участников СВО и родителей, служащих в войсках Национальной гвардии. Преимущественным правом пользуются братья и сестры уже обучающихся.

Важно понимать, что льготы применяются при поступлении на оставшиеся места.

Заявления можно подать тремя способами: при личном приеме-обращении в школу, пересылкой документов посредством «Почты Крыма», а также в форме электронного документа через портал Госуслуг.

По словам М.Кривоноса, примерно 60% родителей подают заявления через портал Госуслуг.

Вся информация о свободных местах будет публиковаться на сайтах школ, с обновлением в ежедневном формате. В случае, если мест нет, но родители настаивают на конкретном районе, необходимо обратиться в департамент образования, где обещают найти решение, удобное для семьи.