Пожароопасный сезон начнется 15 апреля

Пожароопасный период объявили с 15 апреля. Решение принято на заседании правительства 29 марта.

Как прозвучало на заседании, необходимость ввести пожароопасный период связана с увеличением среднесуточной температуры, высыханием верхнего слоя почвы и находящейся на ней растительности.

Принятие документа потребовало утверждения перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также организаций оздоровительного отдыха детей и территорий садоводческих хозяйств.

Пожароопасный период продлится «до установления сезона дождей».