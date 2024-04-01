На стометровке сгорела шаурмичная

С утра 1 апреля на набережной Корнилова тушили пожар. Горела шаурмичная на стометровке, рассказал на аппаратном совещании в городском правительстве и.о.директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, пожарные расчеты оперативно выехали на пожар после звонка на «112». В настоящее время все полностью потушено, пострадали два близстоящих строения. Людей пострадавших нет.

— Уже видно, что нарушены противопожарные нормы. Это соответствующая компетенция надзора по линии МЧС России. Поэтому все вопросы будут отработаны и оперативно доложены, — отчитался о происшествии А.Краснокутский.

Глава города отреагировал комментарием, что на стометровке всегда были вопросы с противопожарной безопасностью. Он счел случившееся хорошим поводом провести комплексную проверку всех кафе и поручил инициировать ее со стороны МЧС и других надзорных ведомств.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю, информация о пожаре поступила в 11.32. К месту выдвинулись два отделения Первой пожарно-спасательной части и одно отделение Второй пожарно-спасательной части. По прибытии было обнаружено горение двух торговых павильонов. На тушение было подано четыре ствола «Б»: два на тушение и еще два на защиту соседних строений.

По предварительной информации, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Напомним, что «стометровка» — ряд кафе и баров на набережной Корнилова —является одним из препятствий для начала реконструкции всей территории Артбухты. Возможно, пожар и проверка приведут к сносу заведений общепита.