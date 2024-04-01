На Приморском бульваре зацветут голубые и розовые ромашки

С весны до поздней осени на клумбах Севастополя зацветут полмиллиона цветков. К 150 тысячам весенних тюльпанов и нарциссов, а также 35 тысячам виол позже добавят 300 тысяч летников, рассказали «Севастопольской газете» в ГБУ «Парки и скверы».

Только на Приморском бульваре сейчас расцветают более 50 тысяч голландских тюльпанов. Для этого в прошлом году было закуплено 23 сорта этих цветов: Барракуда, Родео Драйв, Стронг Голд, Таим Аут, Квин Оф Найт, ЛапТоп, Барселона. Для весеннего оформления клумб высадили и виолу (анютины глазки) — крупноцветковых сортов: голубую, белую и желтую. Как объяснили специалисты предприятия, рассада высаживается в осенне-зимний период и зимует на клумбах. Всего было высажено 35 тысяч цветков виолы.

Для летнего оформления клумб города запланировано высадить цветочную рассаду в количестве 300 тысяч растений. В списке на посадку — агератум мексиканский, бархатцы, бегония, гацания, колеус, сальвия, портулак и петуния.

В России 2024 год объявлен Годом семьи, поэтому для летнего цветочного оформления клумб на Приморском бульваре при помощи цветов создадут изображения ромашек в розовых и голубых оттенках. Ромашка традиционно считается символом любви, семьи и верности, а главными цветами символа Года семьи стали розовый и голубой.