На Фиоленте обнаружен храм Ифигении

Подойдя к своей находке по-научному, К.Колонтаев развил свою идею, доведя ее до исторического трактата, в котором пояснил, что и откуда на Фиоленте взялось, приправив мифологическими сведениями. В итоге получилась целая теория, которая, разумеется, требует научной экспертизы...

Приведем ее в очень сокращенном виде.

Оптимистическая трагедия

Когда экскурсионный автобус с очередной группой экскурсантов приближается к окрестностям мыса Фиолент, экскурсовод сообщает, что в переводе с древнегреческого «феолент» означает «божественная земля», или «земля бога», поскольку «фео» или «тео» по древнегречески — это «бог», а «лент» — «земля». Именно на Фиоленте, в Тавриде (так древние греки называли Крым) жило племя тавров, чтившее богиню Деву и приносившее ей в жертву людей. Далее следует краткое изложение древнегреческого мифа об Оресте, Пиладе и Ифигении.

Согласно сюжету мифа, у аргосского царя Агамемнона — главного вождя греческой рати в Троянской войне — была жена Клитемнестра, от нее было трое детей: старшая дочь Ифигения, средняя дочь Электра и младший сын Орест. Когда греки отплывали в поход на Трою, богиня Артемида потребовала принести ей в жертву Ифигению. И царь Агамемнон сделал это, но в последнее мгновение Артемида сжалилась, подменила жертву на алтаре ланью, а Ифигению умчала на облаке в далекую Тавриду, сделав жрицей в храме богини Девы.

Все думали, что Ифигения погибла на алтаре. Мать ее Клитемнестра затаила за это смертную ненависть к мужу — детоубийце. И когда Агамемнон вернулся победителем с Троянской войны, она, мстя за дочь, убила его. После этого Орест с помощью сестры Электры в качестве мести за отца убил родную мать. Во искупление этой вины Орест должен был совершить подвиг — добыть в далекой Тавриде статую таврской богини Девы из храма и привезти ее в Афины. Помощником в экспедиции к далеким берегам стал неразлучный друг Пилад, женившийся на его сестре Электре. Как выполнили Орест и Пилад свой обет, и как при этом Орест нашел свою сестру Ифигению, написал Еврипид в знаменитой трагедии «Ифигения в Тавриде».

Снова о Пушкине

Затем гид, переходя к более современному для слушателей времени сообщает, что 7 сентября 1820 года, в Свято-Георгиевском монастыре, находящемся рядом с мысом Фиолент, побывал и Александр Пушкин. «Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы», — вспоминал позже поэт.

К сожалению, современные туристы, в отличии от Пушкина, не могут видеть эти «баснословные развалины» храма кровожадной богини Девы. Вместе с очередным оползнем они рухнули в прибрежные воды. Обломки сейчас покоятся на морском дне. Однако экскурсанты со смотровой площадки Свято-Георгиевского Фиолентовского монастыря вполне могут видеть пока еще целую высеченную из скалы гигантскую статую. Могут, но почему — то, к сожалению не видят.

Фиолентовский истукан

Но, к счастью для исторической науки вообще и археологии, в частности, автор этих строк, приведя в качестве экскурсовода на эту смотровую площадку очередную группу экскурсантов, обратил внимание, что находящаяся под смотровой площадкой в нескольких сотнях метров вниз одна из скал имеет уж чересчур антропоморфные очертания: напоминает знаменитые каменных «половецких баб» с древних курганов, только гораздо большего размера по сравнению с ними.

Поскольку автор не ленив и любопытен, он спустился вниз, дабы попытаться подобраться к объекту как можно ближе, хорошенько его рассмотреть и сделать фото- и видеофиксацию.

В результате осмотра оказалось, что данное скульптурное изображение сейчас больше похоже на каменного мужика, нежели на бабу.