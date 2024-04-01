Маскировочные сети волонтеров достигли совершенства

Севастопольские волонтеры процесс плетения маскировочных сетей довели до совершенства. За два года у них появились свои рекорды и достижения. Так, только небольшое волонтерское движение «Севастопольцы – воинам Z» изготовило более 250 маскировочных сетей общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров.

— Сейчас в основном мы плетем сети из нетканого материала спанбонда различных оттенков, который закупаем бобинами в Санкт-Петербурге. Техника плетения спанбондом отличается от техники плетения хлопком, да и времени на изготовление сети уходит гораздо меньше. Чем хорош спанбонд — он не выгорает на солнце, держит форму после намокания и высыхания, это легкий и прочный материал, — рассказала руководитель волонтерского движения «Севастопольцы – воинам Z» Марина Петрова.

Поначалу все волонтеры плели маскировочные сети из ткани — севастопольцы тюками привозили простыни в волонтерские центры. Их приходилось красить. Теперь же внедряют новые технологии. Изделия из спанбонда отличаются от хлопковых еще и меньшим весом — так сеть размером три на пять метров весит не более полутора килограммов. Но вес еще зависит от густоты плетения. Например, если в маскировочную сеть нужно вплести солому для большей натуральности, она станет немного тяжелее. А вот размеры полотен могут быть совершенно разнообразными — зависит от того, что планируется спрятать от глаз врага.

— Бойцы просят сети разных размеров и расцветок. Уже сплели с десяток для танковых стволов, изготовили маскировочные чехлы на каски, самые большие сети были 6×5 и 3×9, а самая маленькая — была размером 0,1×1,5 м для снайперской винтовки Драгунова, — рассказала руководитель волонтерского движения.

По словам М.Петровой, они постоянно экспериментируют и не придерживаются какой-то одной определенной схемы. За два года работы у «Севастопольцы – воинам Z» сложился прочный и дружный коллектив. Женщин здесь ласково называют пчелки-плетуньи, а мужчин — шмели-трудяжки. Большую часть коллектива составляют пенсионеры, но есть и работающие люди — здесь есть своя художница, учителя, торговые представители, сотрудники Пенсионного фонда.

Внешний вид сетей всегда согласовывается с бойцами, которые их заказывают. Еще ни разу не было случая, что какая-то сеть не подошла. Да и процесс изготовления стал значительно проще — например, спанбонд не нуждается в дополнительном сложном окрашивании, так как материал бывает разнообразных цветов и оттенков. Но периодически возникают сложности с приобретением самой основы для маскировочных сетей — это рыболовецкая сеть «дель». Сети сейчас плетет практически вся страна, поэтому порой возникает очередь на ее покупку. Поэтому севастополськие волонтеры стараются заказать и сети, и спанбонд впрок.

С молитвой и боевым настроем

— О каких-то рекордах по скорости плетения я не могу сказать, мы на это не обращаем никакого внимания. Были случаи, когда появлялись срочные заказы от ребят, если их разбомбили или они оставили свои позиции и срочно передислоцировались на другую точку. Или когда из-за бомбежки ребята лишаются защиты и просят срочно-срочно передать хоть какие-то сети, чтобы укрыться, так как позиция находится прямо «в чистом поле». У нас был момент, когда оставались считанные часы до приезда бойца, который должен забрать сети. И девчата активно набросились на работу, и даже сплели досрочно. Было такое ликование, такая радость, что мы успели! — говорит волонтер.

Волонтеры уверены: маскировочные сети нужно плести с хорошим, боевым настроем. Для этого специально во время процесса включается мотивирующая музыка или сами шмели и пчелки начинают петь песни военных лет — как советские, так и современные. А еще плести сети нужно с молитвой о тех, кому они предназначены и тогда сети обязательно будут нести дополнительную оберегающую функцию.

— Наши мужчины делают накидки для снайперов защитные по типу кикиморы, и чехлы на шлемы на основе сетки с очень маленькой ячейкой — один на один сантиметр. Это очень кропотливый труд. В каждую ячейку нужно продеть так называемый «галстучек». Это небольшой кусочек ткани, который похож на листик. Проделывается прорезь и вот сквозь нее нужно пинцетом протащить этот листик. Мы планируем делать такие же маскировочные костюмы — отдельно куртка, штаны и капюшон, — рассказали волонтеры о нюансах своей работы.

Военнослужащие иногда обращаются с неожиданными просьбами. Как-то моряки попросили сделать огромную сеть цвета моря, чтобы накрыть корабль. Для помощи прислали матросов-срочников. В итоге и они профессионально научились плести маскировочные сети, поставили на причале каркас для плетения и начали их уже делать самостоятельно. Вот только само задание оказалось невыполнимо.

— Одним куском сети корабль накрыть не получится, нужно много сетей. Мы попытались, конечно, все сделать, нашли краски под цвет моря, но для нас это был такой курьезный случай, — вспоминает М.Петрова.

Все, что делают волонтеры «Севастопольцы – воинам Z». они делают с душой. Каждый из них понимает, что тоже вносит свой вклад в победу здесь, в тылу. Впрочем, равнодушные люди и не становятся волонтерами, а если и приходят, то очень быстро уходят.

Плетут все

В Севастополе маскировочные сети плетут еще несколько волонтерских движений. Проект по плетению большой общественной организации «Защитникам V2022» недавно стал победителем городского конкурса проектов НКО. Размер гранта — более 2,5 млн рублей. В движении намерены сплести еще больше сетей и привлечь еще больше волонтеров. К ним сейчас выстраивается очередь из военнослужащих, которые просят сделать сети.

«Волонтер заводит дружеские связи среди единомышленников, что, как доказали специалисты, является отличной профилактикой депрессии и тревожных расстройств. Помощь тому, кому сейчас труднее, чем тебе, тоже имеет доказанное терапевтическое действие и потому гарантированно улучшает психологическое состояние волонтера. Работая вместе с другими на общее благо, человек обретает большую уверенность в завтрашнем дне; его доверие миру возрастает вместе с чувством позитивного контроля над происходящим вокруг», — написано в проекте общественной организации.

Волонтеры группы «Масксети. Звездный берег, Кача» плетут сети по 12 часов каждый день с декабря 2022 года. У них еще не было ни одного выходного.

— Мы уже сплели 3,5 тысячи маскировочных сетей! Заявок у нас огромное количество и очень нужны рабочие руки. Каждая сеть спасает чьи-то жизни. Волонтеры открывают офис уже в половине седьмого утра, а закрывают поздно вечером, если нужно — работаем даже ночью, — говорит руководитель движения Ольга Бакуменко.

У качинцев в пункте по плетению маскировочных сетей — это подвал многоквартирного дома — установлено шесть рамок — работы хватит всем. Сети здесь тоже плетут из спанбонда. Его привозят из Краснодара, 15 бобин стоят 44 тысячи рублей. Деньги присылают неравнодушные люди. А еще волонтеры делают костюмы — «Лешики» и «Кикиморы».

— Вообще люди у нас замечательные! У нас есть волонтер на Северной стороне — она установила рамку для плетения сетей прямо на улице и плетет сети почти в любую погоду. В Орловке Людмила и Василий тоже сделали себе рамку дома и привозят уже готовые сети. Но этот труд, конечно, очень тяжелый, — рассказала О.Бакуменко.

В Каче будут рады новым волонтерам, а также любой помощи. Адрес «производства»: улица Авиаторов, дом 28.

Масксети плетут по всей стране. И постоянно этот процесс совершенствуется. Например, в Томске изготовление сетей стало занимать около получаса — потому что их стали делать При помощи лазера и компьютерного моделирования разрабатывается макет сети, создается нужный рисунок, а затем из полимерного спанбонда лазером вырезается необходимая вещь. А программа- конструктор позволяет выбирать элементы нужной расцветки и формы — дубовые листья, траву или кустарник.

А в Краснодаре придумали «паучков» — их делают из небольших лент и крепят к основе сети. Паучков делают из целой ленты. Это позволяет им быть более пушистыми. Сеть благодаря им становится более легкой, поэтому она развевается на ветру как настоящие листья или трава.