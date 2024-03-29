Железную дорогу в обход Инкерманского монастыря проложат по эстакаде

Работы будут проведены в рамках первого этапа технического перевооружения Крымской железной дороги. Срок строительства объекта — 21,5 месяца.

Переустраиваемый участок длиной почти два километра, из которых почти 900 метров — это металлическая эстакада на железобетонных опорах. В связи с изменением трассы железнодорожного пути придется изменять участок существующей автомобильной дороги Симферополь – Бахчисарай – Ялта, так как он попадает в зону строящейся железнодорожной эстакады.

Для снижения шума транспортного потока проектом предусмотрена установка шумозащитных экранов вдоль железнодорожных путей.

В зону строительства попадают объекты культурного наследи: «Могильник № 9» – захоронения рубежа II-I тыс. до н.э., Кизил-Кобинское поселение VII–V вв. до н.э., поселение тавров №5 (VII-V вв. до н.э., I-XV вв. н.э.), поселение Карьерная 1 (предположительно VIII-VI вв. до н.э.), поселение Ак-Керман. Проектные решения обеспечивают сохранность этих объектов и исключают негативное воздействия на них при дальнейшей эксплуатации.