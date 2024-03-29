За призывы к терроризму будут блокировать

Приложение-мессенджер «Телеграм» заблокировал тысячи аккаунтов, с которых отправлялись сообщения с призывами к терактам.

«Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность», — сообщил основатель Телеграма Павел Дуров.

По его словам, десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, «участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих аккаунтов».

Со следующей недели будут внедрены «решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений».

«Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию», — заявил П.Дуров.

Уже сейчас в мессенджере есть возможность при добавлении неизвестного человека в черный список проставлять отметку о спаме. Для этого следует нажать кнопку «Заблокировать» в верхней плашке и указать «Это спам». Раньше модераторы вручную отсматривали такие жалобы, но теперь это будет делать искусственный интеллект. ИИ будет решать, стоит ли моментально блокировать пользователя за то или иное сообщение, в том числе, если в нем есть противозаконные призывы.

В свою очередь, Роскомнадзор, призвал проявлять особую осторожность при общении во всех мессенджерах и социальных сетях. В последнее время их часто стали использовать злоумышленники для призывов к терактам.

«Если вам поступило подозрительное сообщение, не вступайте в переписку и сразу блокируйте контакт. Уделите внимание настройкам конфиденциальности своих аккаунтов. Лучшее средство — ограничить получение сообщений от незнакомцев», — сообщает пресс-служба Роскомнадзора.