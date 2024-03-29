В обстоятельствах смерти ребенка поручено немедленно разобраться

Он раскритиковал 29 марта на заседании правительства действия директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, который не проинформировал его о смерти маленького пациента. Как сообщил сам губернатор, по предварительной информации, ребенка сначала привезли в детскую больницу и не оказав должной помощи, на следующий день отправили в инфекционную больницу. В итоге все закончилось гибелью четырехлетнего ребенка, – сослался глава города на сообщение родственников в соцсети.

В.Денисов подтвердил факт, который произошел 27 марта и попытался объяснить, почему не доложил о случившемся.

– Он обратился в Первую больницу, далее его перевели Пятую больницу, потом в инфекционную. Его посмотрели и отпустили, перевезли опять в инфекцию. И там произошла эта ситуация. Сейчас в ситуации разбираются и медики и правоохранительные органы, – сказал В.Денисов.

Он также пояснил непредоставление информации губернатору тем, что обычно правоохранители изымают документы для проведения различных экспертиз. На это глава города потребовал предоставить ему немедленный подробный доклад по всем действиям, в том числе персонала больницы №5.

– Как там у вас организован прием детей с экстренными ситуациями, что два часа ребенок ожидал осмотра, испытывая острую боль? Потом еще какое-то время делались анализы, а после приняли решение, что ничего страшного и отпустили домой, – возмутился губернатор, потребовав выяснить, кто дежурил в больнице, где был дежурный врач, хирург и все остальные.

– И себе тоже уясните, что это ЧП и по нему надо докладывать немедленно. Это не какая-то недоработка, это трагедия, которую допустили наши сотрудники, – продолжил разнос М.Развожаев.

На что прозвучал ответ руководителя горздрава: «Я бы так не говорил! Мы разберемся, и я вам доложу».

– Я сказал так, как сказал! – вспыхнул глава города, в очередной раз упомянув Пятую больницу, где, по его словам, «от перемены слагаемых сумма не меняется».

– Вопрос не в том, что не смогли спасти, а в том, как вообще отнеслись, как там все устроено, как выстроена система. Не говоря уже про хамство вечное и все остальное! Десятки таких обращений! – завершил разговор М.Развожаев.