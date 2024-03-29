Транспортный узел на 5-км разбили на платформы

С 30 марта на 5-м км Балаклавского шоссе заработают новые схемы движения общественного транспорта и организации посадки и высадки пассажиров.

Департамент транспорта анонсировал масштабные перемены. Вся территория отстойно-разворотной площадки теперь разделена на полосы движения и зоны межрейсовой стоянки. Обустроена выделенная полоса для движения транзитного транспорта из города на Кальфу. Сделаны новые пешеходные переходы.

Места посадки и высадки пассажиров разнесены по типам транспорта и направлениям маршрутов. Всего 16 платформ: три — для троллейбусных маршрутов, две — для пригородных автобусов и 11 — для городских автобусов.

Маршруты сгруппированы по направлениям. К примеру, с платформы №3 отправляются автобусы в Инкерман, с платформы №2 — в Балаклаву; с платформы №4 — на Фиолент. Платформа №9 предназначена для транзитных маршрутов, идущих в сторону Кальфы. Там производится и высадка, и посадка пассажиров.

Остались прежними места для посадки на пригородные автобусы, троллейбусы и на магистральные маршруты, которые идут через пр.Генерала Острякова и центральную часть города. Учитывая критику в соцсетях, департамент вернул высадку пассажиров маршрутов №3, 23, 24, 79 на прежнее место для удобства пересадки на магистральные маршруты.

Навигацию на площади обещают предельно понятную и удобную. Стрелки к платформам и большие информационные щиты с подробной информацией помогут ориентироваться пассажирам.

В течение ближайших двух недель на территории транспортного узла на 5-км будут дежурить сотрудники предприятия «Севэлектроавтотранс», объясняя, где сесть на какой маршрут. Также специалисты департамента транспорта обещают проанализировать обратную связь от пассажиров, чтобы при необходимости откорректировать схему.