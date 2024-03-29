Строить дома на Девичьей горе разрешили

Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, содержащей результаты археологических исследований в границах земельных участков по улице Александра Шостака (кадастровые номера 91:02:002005:42, 91:02:002005:749, 91:02:002005:750, 91:02:002005:751, 91:02:002005:752, 91:02:002005:100). Примечательно, что экспертиза была проведена два года назад, а опубликована только 22 марта текущего года.

Договор на проведение археологических полевых работ с целью установления наличия объектов археологического наследия был заключен между индивидуальным предпринимателем Мариной Марташевской и ООО «Крымский региональный центр археологических исследований». Экспертизу провел популярный в Севнаследии директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

Обследование участков было проведено методом шурфования. Всего их было заложено шесть, археологический материал в них зафиксирован не был, признаки археологического культурного слоя не выявлены.

«Объекты культурного наследия федерального значения «Некрополь у Карантинной бухты» (от 58 до 125 м), «Монастырь Богоматери Влахернской» (от 97 до 130 м), «Храм на Девичьей горе» (от 60 до 110 м); выявленные объекты культурного наследия «Участок некрополя Херсонеса Таврического по ул.Шостака, 21 с двумя склепами первых вв. н. э.» (от 96 до 156 м), «Древняя дорога к Херсонесу с остатками производственных мастерских» (25 м), «Командный пункт заместителя командующего Севастопольским оборонительным районом-командующего приморской армией и командира береговой обороны главной базы Черноморского флота» (от 110 до 180 м) расположены на расстоянии от 25 до 180 м от границ территории исследований. Угроза их физической сохранности отсутствует», — сделал вывод эксперт Ю.Зайцев.

И не смотря на то, что определение необходимости и мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в задачи экспертизы не входило, эксперт разработку документации по обеспечению сохранности ОКН признал нецелесообразной.

Когда два года назад на ул.Шостака в районе Девичьей горки прямо на древних склепах начали рать котлованы под частные дома, забили в набат сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический». Тогда работы на участке смогли приостановить после публикаций в СМИ и обращения в управление охраны объектов культурного наследия города. Севнаследие передало материалы о правонарушении в отдел МВД России по Гагаринскому району Севастополя, а еще одно обращение было направлено в правительство города Севастопольским благочинием. Тем не менее строительство в Карантинной балке продолжилось. А теперь, как стало ясно из акта экспертизы, оно разрешено официально.