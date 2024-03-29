Состав Градостроительного совета расширили

Теперь принимать решения по новому строительству и реализации государственной политики по вопросам архитектуры и градостроительства будут также директор департамента образования и науки, а также директор департамента здравоохранения, сообщила и.о.директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

– Я давал поручение на последнем Градсовете, чтобы все отраслевики, связанные с социальной инфраструктурой, видели, как планируется развитие, и могли тоже свое мнение высказать, – одобрил проект документа губернатор Михаил Развожаев.