ПЗЗ изменили для выделения участков земли для участников СВО и полигона ТБО

Изменения в правила землепользования и застройки внесли в связи с выделением участка земли для участников СВО, а также для размещения мусороперерабатывающего завода. Решение приняли 29 марта на заседании правительства.

В первом случае речь идет о восьми гектарах для участников СВО, это 200 участков. Также для размещения мусороперерабатывающего завода и полигона ТБО необходимо разрешение территории.

– По восьми гектарам мы обеспечиваем разработку документации, в течение трех месяцев выйдем на результат, – дал пояснение и.о.вице-губернатора Севастополя Максим Жукалов.