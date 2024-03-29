Получить статус ветерана боевых действий стало проще

Правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца. Теперь статус присвоят даже в том случае, если участник СВО не предоставит документ о заключении контракта.

«Нововведения прежде всего коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом», — сообщили в пресс-службе Кабмина РФ.

В поставлении сказано, что инициатива касается граждан, которые находились в составе организаций, «содействующих выполнению задач Вооруженных сил России в СВО, а также в ДНР и ЛНР в период с 24 февраля, в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года».

До этого момента копия контракта была обязательной для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий. Теперь, если такого документа нет, то можно предоставить другие — подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также о награждении государственной или ведомственной наградой.

Внести такие изменения правительству поручил президент по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО.