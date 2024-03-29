На 5-м километре запускают новую схему транспортного движения

О готовности запустить логистическую схему в более удобном для граждан варианте 29 марта на заседании правительства доложил и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, «5-й километр» – самый крупный транспортно-пересадочный узел в городе, более половины существующих маршрутов проходит через него, это порядка 60-70 пассажиров.

Глава гортранса также продекларировал, что новая схемы работы автотранспорта на этом участке должна обеспечить безопасность и создать комфортные условия пассажирам при посадке и высадке.

Для этого обустроили три новые платформы, переходить с которых на основную платформу можно будет по пешеходным переходам.

– Самая большая платформа предназначена для транзитных транспортных средств, например на маршрутах №400, 17, 14, 20. Их выделили, чтобы пассажиры при выходе не смешивались с другими. Кроме того, созданы две обустроенные платформы, которые предназначены для высадки из троллейбусов, следующих из города, – сообщил С.Таматаев. Он также рассказал об обустроенном и выделенном месте межрейсового отстоя, которое является также разворотной площадкой.

Для ориентирования пассажиров размещены знаки навигации и удобные информационные щиты с обозначением номера платформы и перечня проходящих маршрутов. Изготовлена полиграфическая продукция по навигации для оказания логистической помощи пассажирам.

На месте обещают организовать дежурство волонтеров и ответственных лиц. Они будут одеты в яркие жилеты. Волонтеры будут раздавать буклеты, которые также будут распространять на маршрутах водители и кондукторы.

Помимо перечисленного, все платформы обещают снабдить электронными табло, которые должны будут показывать время до прихода транспортного средства.

В ближайшие две недели новую схему опробуют в ознакомительном режиме, с тем чтобы, возможно, внести какие-то коррективы.

