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Иск крымских музеев по скифскому золоту принял ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иски крымских музеев по скифскому золоту, сообщил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

В феврале 2024 года специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что крымские музеи направили иски в ЕСПЧ с целью оспорить решение о передаче скифского золота Украине.

«Европейский суд иски принял. Их подавали российские юристы. Когда будет назначено рассмотрение, пока неизвестно», — сообщил А.Мальгин.

Скифское золото — коллекция более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» — и Украина.

В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Судебные разбирательства

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу Украине коллекции скифского золота нелегитимным, бессовестным решением и фактически кражей.