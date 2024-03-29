Интеллектуальные транспортные системы внедряют в 56 российских регионах

В 2024 году по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем выполняются в 62 городских агломерациях в 56 регионах страны, сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

«Главная цель интеллектуальной транспортной системы — автоматизация процессов управления дорожным движением и, как результат, повышение безопасности на дорогах. В этом году на мероприятия по внедрению ИТС предусмотрено свыше 3,15 млрд рублей», — отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Интеллектуальные транспортные системы помогают значительно оптимизировать потоки транспорта, управляют светофорами, определяют загруженные или небезопасные участки, где потом тщательно анализируется ситуация и принимаются необходимые меры. Благодаря этому эффективность управления транспортным комплексом в крупных городах, комфорт водителей и пассажиров значительно повышаются, а люди быстрее добираются в точки назначения.

Так, в Рязанской городской агломерации с 2020 по 2023 год установлено более 200 единиц оборудования, из которых 150 приобретены за счет средств федерального бюджета. Благодаря комплексам интеллектуальной транспортной системы дорожные службы оперативно получают информацию о текущей обстановке, работе пассажирского транспорта, авариях. Положительные изменения отмечают и жители областного центра.

Продолжится внедрение интеллектуальной транспортной системы и в Тульской городской агломерации. Здесь такая работа ведется с 2020 года. За это время были синхронизированы существующие системы контроля дорожного движения, а также запущены дополнительные, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Установлено, дооснащено и модернизировано 145 умных светофоров и 8 пешеходных переходов. Чтобы разгрузить центр города, внедрено 11 стационарных комплексов контроля парковочного пространства. Действует свыше 255 камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

Один из лидеров по внедрению интеллектуальной транспортной системы — Красноярский край. За два года только на региональных дорогах установлен 161 детектор транспорта, 9 автоматических метеостанций, 18 динамических информационных табло и знаков переменной информации.

Впервые по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году умные системы начнут внедрять и в Севастополе, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина России. Это несколько неожиданно, так как департамент транспорта города уже несколько лет занимается такой работой в Севастополе.

Внедряют уже не первый год

В феврале прошлого года начальник отдела организации безопасности дорожного движения дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Ярослав Станилов рассказывал «Севастопольской газете», что интеллектуальная система управления транспортом в нашем городе постепенно внедряется с 2020 года.

Он сообщил тогда, что в 2022 году в Минтрансе была рассмотрена и одобрена заявка Севастополя на включение в нацпроект, что позволит получать средства на развитие интеллектуальной городской системы как из федерального, так и из местного бюджетов.

Уже год назад движение на дорогах обеспечивала интеллектуальная транспортная система из 92 умных светофоров, разветвленной сети детекторов, датчиков, камер фиксации, метеостанций, информационных табло, системы контроля общественных перевозок и пассажиропотока.