Факт гибели пешехода под колесами троллейбуса проверяет прокуратура

ДТП, в результате которого под колесами троллейбуса погиб житель Севастополя, расследуется прокуратурой города.

В настоящее время проводится проверка деятельности ГУПС «Севэлектроавтотранс им.Круподерова», а также контролируется ход расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося 20 марта 2024 года.

Как сообщалось ранее, троллейбус двигался по маршруту №12 со стороны улицы Силаева по направлению к улице Олега Кошевого и сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Следственным управлением УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Также по поручению прокуратуры проводится проверка исполнения норм законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильном транспорте и труде в деятельности ГУПС «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

К проверке привлечены специалисты УГИБДД УМВД России по Севастополю Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Южному федеральному округу, Государственной инспекции труда Севастополя.