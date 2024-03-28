Ученые подготовили рекомендации по улучшению экологии Балаклавской бухты

Специалисты Института биологии южных морей представили отчет по мониторингу состояния Балаклавской бухты в границах участка строительства яхтенной марины. Научно- исследовательские работы специалисты выполняли в прошлом году по контракту с ПАО «Мостотрест».

Оказалось, что в документации, по которой ведется строительство, нет оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), а в заключении госэкспертизы отсутствуют данные о водных биологических ресурсах Балаклавской бухты, о видах растительного и животного мира, охраняемых на региональном и федеральном уровнях и внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Севастополя, сообщила пресс-служба ИнБЮМа.

Исследования проходили в вершине бухты, в месте впадения реки Балаклавка, в средней ее части, а также вблизи устьевой зоны. Для оценки степени загрязнения были отобраны более 200 проб гидробионтов, донных отложений, морской воды и атмосферного воздуха.

Кроме этого пять научных подразделений института выполнили комплексные гидробиологические съемки в акватории бухты. По их результатам был проведен анализ состояния водных биологических ресурсов Балаклавской бухты, кормовой базы рыб, планктона, бентоса и других звеньев экосистемы, в том числе был подготовлен раздел по морским околоводным птицам и млекопитающим. Всего в исполнении программы экологического мониторинга принимали участие более 20 ведущих научных сотрудников института.

Ученые описали возможные риски, связанные с разрушением прибрежных биотопов и исчезновением донной растительности из-за сужения акватории бухты и расширения Таврической набережной более чем на 10 метров. За период мониторинга были зафиксировали частые заходы в бухту млекопитающих — афалин и азовок, обнаружены крупные популяции краснокнижных птиц. Специалисты отметили, что ихтиопланктон в бухте развит слабо.

В результате проведенных исследований были подготовлены рекомендации для разработчиков проекта строительства яхтенной марины и организаций, которые осуществляют деятельность в прибрежной зоне Балаклавской бухты.

— Нам необходимо совместными усилиями обеспечить ведение экологического мониторинга на всех участках бухты, разработать мероприятия по реабилитации акватории, сохранению водных биоресурсов и охраняемых видов гидробионтов. Учитывая, что на участке строительства обнаружены виды, имеющие региональный и федеральный охранный статус, нужно предусмотреть меры по защите их биотопов и популяций, — подвела итог руководитель проекта НИР и руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Наталия Мильчакова.

Работа по исследованию бухты продолжится.