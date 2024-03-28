Стала призером Всероссийской школьной олимпиады

Севастопольская школьница Софья Грабчук стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировая художественная литература), которая проходила в Москве, в Российском университете Дружбы народов (РУДН) с 18 по 24 марта.

Девушка учится в девятом классе Севастопольской билингвальной гимназии №2. На олимпиаде она набрала 251 балл (призовые места получили участники, набравшие при выполнении олимпиадных заданий 241 балл и выше).

Девушка награждена дипломом призера олимпиады, который дает право поступать в государственные профильные вузы РФ без вступительных экзаменов.