Севастопольскому инваспорту – 30 лет

История севастопольского инваспорта началась в 1994 году., тогда тренеры — энтузиасты пригласили заниматься спортом людей с ограниченными возможностями здоровья с целью их реабилитации. Еще одной задачей стало стремление социализировать этих людей и придать их жизни новый смысл.

Как рассказала заслуженный тренер России, тренер высшей категории Ирина Мащенко, так было, пока однажды им не предложили вывезти своих воспитанников на чемпионат по плаванию в Харьков. Собрали команду из пяти человек, которая очень неплохо показала себя на соревнованиях.

Постепенно центр стал развиваться: кроме плавания, людям в с ограниченными возможностями здоровья предложили заниматься шахматами и даже фехтованием. Это было тогда, сейчас же в Центре можно заняться плаванием, бочей, шахматами, парусным спортом и пауэрлифтингом. По каждому виду у севастопольских инваспортсменов есть серьезные успехи, но больше всего их у пловцов.

— Наши спортсмены принимали участие в паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, чемпионатах и кубках России, различных международных турнирах и всероссийских соревнованиях, — отметила И.Мащенко.

Она также перечислила имена севастопольских паралимпийцев: двукратный серебряный призер паралимпийских игр в Афинах (2004 год), чемпион паралимпийских игр в Пекине (2008 год), участник паралимпийских игр в Лондоне (2012 г) Дмитрий Крыжановский, чемпион и серебряный призер паралимпийских игр в Токио (2021 г.) Андрей Граничка, чемпион паралимпийских игр в Лондоне (2012 г.) Эскендер Мустафаев, финалист XI паралимпийских игр в Сиднее (2000 г.), участник паралимпийских игр в Афинах (2004 г.) Марина Клемяшова.

И.Мащенко отметила, что за минувшие 30 лет севастопольский инваспорт не раз переживал сложные периоды, связанные с отсутствием достойных инфраструктурных объектов. Однако в этом году в вводом в эксплуатацию нового бассейна в Загородной балке пловцам стало уже значительно легче. Хотя, что скрывать, многие проблемы еще требуют решения.

Например, сам Центр продолжает ютиться в маленьком помещении на первом этаже жилого дома по адресу проспект Победы.

Кстати, в ходе торжественного мероприятия по случаю 30-летия из уст прозвучало, что в планах правительства — создание многих инфраструктурных объектов, и даже целого спортивного комплекса для инваспорта.

Как оказалось, в этом году уже обещают заключить контракт на проектирование этого спортивного комплекса, с тем, чтобы в следующем начать его строительство. Без этого никак – в центре подрастают новые будущие чемпионы.

По словам И.Мащенко, в ближайших планах у севастопольских спортсменов инваспорта — участие в Чемпионате России: «по короткой воде, 25 метров» — в апреле, «по длинной воде, 50 метров» — в июне.