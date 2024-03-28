Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения причастным к поставке турбин Siemens в Крым

«Действительно, в рамках данного расследования прокуратура Гамбурга предъявила пятерым лицам в палате по экономическим преступлениям окружного суда Гамбурга обвинения в коммерческом нарушении запрета на продажу, экспорт и поставки, изложенного в так называемом Крымском эмбарго, а также в пособничестве в этом», — сообщила корреспонденту ТАСС представитель ведомства.

Представитель прокуратуры добавила, что решение об открытии основного судопроизводства еще не принято. «Поэтому основные даты слушаний пока не известны», — констатировала она.

Упомянутые лица «обвиняются в причастности к продаже четырех газовых турбин российской государственной компании и их поставке в Крым в различных целях в период с 2015 по 2017 год». «Сообщается, что газовые турбины были проданы российской компании на общую сумму более 111 млн евро и экспортированы в Санкт-Петербург через порт Гамбурга в период с ноября 2015 года по январь 2016 года», — сказала собеседница агентства. В то же время утверждается, что «в июле 2017 года представители российской государственной компании переправили их в Крым на судне внутреннего водного транспорта».

Обвиняемые, как заявила представитель прокуратуры, якобы знали о предполагаемой незаконной поставке турбин в Крым для обеспечения там энергоснабжения, но скрывали эту информацию в рамках процедур согласования контракта и экспорта. «Кроме того, они, как отмечается, не выполнили внутренние инструкции компании по обеспечению конечного пункта назначения турбин на юге России», — заключила она.

Ранее агентство Reuters сообщило, что прокуратура Гамбурга предъявила обвинения четырем гражданам Германии и лицу, имеющему гражданство Франции и Швейцарии, в нарушении санкций за содействие экспорту турбин Siemens в Крым.

Дело о турбинах

Госкорпорация «Ростех» через свое структурное подразделение «Технопромэкспорт» в 2015 году начала строительство в Крыму — в Симферополе и Севастополе двух газовых ТЭС мощностью по 470 МВт. На станциях планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций ЕС. В результате турбины формально были куплены на «вторичном рынке».

Летом 2017 года разразился скандал: в европейских СМИ появились публикации, что в Крыму вопреки санкциям доставлены немецкие турбины.

Конценр Siemens судился с «Технопромэкспортом», но не смог доказать в российских судах, что его дочерняя компания «Сименс технологии газовых турбин» была обманута при заключении контракта на поставку в подсанкционный полуостров.

Таврическую ТЭС в Симферополе и Балаклавскую — в Севастополе запустили в строй 1 октября 2018 года.