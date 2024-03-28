На Хрусталке в очередной раз восстанавливают плитку

Сам факт восстановления пляжа после очередного шторма уже особого удивления не вызывает, было и не раз. Казалось бы, только-только уложили на место тротуарную плитку после ноябрьского шторма, и вот опять... Опять сложенная в аккуратные горки брусчатка, опять местами сорванное основание под нее, опять смытая галька – недавнее заполнение скандально известных лаунж-зон.

Мартовский шторм оказался для Хрусталки немногим менее разрушительным, чем ноябрьский «шторм века». По словам очевидцев, во время недавнего шторма четырех-пятиметровые волны полностью заливали нижнюю и почти полностью верхнюю набережные, практически не оставляя места для прохода.

На этот раз плитку местами не удержала даже арматурная сетка, на которую в свое время возлагали такие надежды строители. Теперь сорванную ее снова собрали, сложили и принялись возвращать на место.

– Будем восстанавливать, – констатировали двое рабочих, которые как раз этим и занимались на виду «Севастопольской газеты».

На вопрос, не стоит ли наконец сделать выводы, пожали плечами, мол, не им решать.