Грузовик снес забор и въехал в жилой дом
Водитель зерновоза был трезв и не пострадал.
По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, 27 марта в 20.20 водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом в районе дома 128 на ул. Федоровской в поселке Любимовка на значительной скорости потерял контроль над управлением транспортного средства и совершил столкновение с забором и световой опорой. Грузовик это не остановило, он продолжил движение по инерции, врезался в жилой дом и опрокинулся.
В результате ДТП 51-летний водитель не пострадал. Признаков опьянения у него не установлено.
Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.