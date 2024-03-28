Грузовик снес забор и въехал в жилой дом

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, 27 марта в 20.20 водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом в районе дома 128 на ул. Федоровской в поселке Любимовка на значительной скорости потерял контроль над управлением транспортного средства и совершил столкновение с забором и световой опорой. Грузовик это не остановило, он продолжил движение по инерции, врезался в жилой дом и опрокинулся.

В результате ДТП 51-летний водитель не пострадал. Признаков опьянения у него не установлено.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.