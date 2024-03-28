Для получения водительских прав теперь нужно предоставлять СНИЛС

С 1 апреля 2024 года при сдаче экзамена по ПДД необходимо предоставлять страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Решение закреплено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2023 года, за подписью председателя Правительства Российской Федерации М.Мишустина. Постановлением вносятся изменения в предыдущий документ.

Так, в п.12 нового постановления говорится о необходимости предоставлять «страховой номер индивидуального лицевого счета – за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета».

Далее сообщается, что в случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.

Согласно тому же постановлению, претенденту на получение водительских прав необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык соедующих иностранных документов: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.

Аналогичный перечень документов понадобятся и для замены водительского удостоверения.