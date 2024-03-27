Вставляют стекла и подсчитывают ущерб

На заседании в правительстве Севастополя, которое прошло вечером 26 марта, составлен план действий по устранению последствий ракетной атаки. Всего в городе получили повреждения 96 многоквартирных и частных домов, 25 личных автомобилей.

— Зафиксировано три попадания в жилые дома — это ул.Ялтинская, 7-А, ул.Гранатная, 1-А, Симферопольское шоссе, 40. По всем адресам в первые же минуты атаки спасатели были на местах, от размещения во временных пунктах жители отказались, была оказана первая необходимая помощь по всем направлениям, — рассказал директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

На вопрос губернатора Михаила Развожаева, удалось ли подобрать квартиру в маневренном фонде для жильцов из дома на ул.Гранатной, А.Краснокутский ответил, что до конца недели для семьи подыщут трехкомнатную квартиру рядом со школой. Параллельно будет проходить ремонт пострадавшей от ракеты квартиры.

Кроме того, как рассказал руководитель департамента, в результате ракетной атаки 23 марта было повреждено 96 многоквартирных и частных жилых домов, 31 административных и коммерческих здания, 62 единицы техники общественного транспорта, в том числе шесть пассажирских катеров, и 25 личных автомобилей.

Стекла в катера уже вставлены, в автобусы — вставят до 1 апреля. Движение общественного транспорта осуществляется по расписанию. А катеров — еще и по погодным условиям.

Данные по пострадавшим личным автомобилям передадут в департамент транспорта «для дальнейшего анализа».

Всего, по информации вице-губернатора Алексея Парикина, от севастопольцев поступило 207 обращений, отработано уже 185.

Как доложил вице-губернатор Евгений Горлов, специальная комиссия насчитала 334 поврежденных окна в квартирах и 124 — в подъездах. Разрушены три крыши, один цоколь и одно перекрытие.

Разбитые стекла по городу убирают, окна в пострадавших квартирах и подъездах затягивают пленкой. В одном доме уже полностью восстановлено остекление. Получены заключения по домам на Ялтинской и Гранатной, что разрушенные части зданий не опасны для проживающих там людей. К восстановительным работам приступят незамедлительно. Будут даны рекомендации по усилению несущих конструкций при ремонте. Идет работа по ликвидации аварийных участков, где есть завалы. В ближайшее время всё будет устранено, отчитался Е.Горлов.

По его словам, за день получается остеклить по два дома. В деревянные окна стекла вставляют оперативно, а вот для пластиковых — приходится заказывать и ждать от двух-трех дней до недели.

Есть квартиры с выбитыми окнами, хозяев которых нет в городе. Но стекла в них нужно вставить, чтобы жилье не отсырело. Такие ситуации разрешаются индивидуально, объяснил вице-губернатор.

Во время ракетной атаки пострадали стекла в гимназии №1, в колледже и двух детских садах. К восстановительным работам планируют приступить со среды.

— Нам нужно как можно быстрее получить итоговые цифры, потом посмотреть, каким образом мы будем компенсацию производить, особенно по автомобилям, чего мы раньше не делали никогда. Это придется нормативную базу дополнительно принимать. Надо получить итоговую оценку ущерба, чтобы либо самостоятельно решать этот вопрос, либо, может быть, обращаться за федеральной помощью, — подытожил обсуждение М.Развожаев.

Он также дал поручение горхозу, чтобы обновили указатели, подсказывающие, где находятся укрытия, и провели тренировки действий персонала УК при сигнале о ракетной опасности.