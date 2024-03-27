Вечный огонь временно перенесли

Начали реставрировать памятник «Матросу и Солдату». Нужно успеть к Дню Победы.

Подобраться к монументу в условиях масштабных строительных работ, что ведутся сейчас на мысе Хрустальном, оказалось совсем непросто.

Но деваться было некуда — на 27 марта Музей обороны Севастополя назначил церемонию торжественного переноса Вечного огня в здание музея. Без этого начать реставрационные работы по памятнику невозможно, а сроки поджимают.

Церемонию переноса огня провели с участием юнармейцев, чтением стихов о войне, рассказом о событиях второй героической обороны города и песнями, посвященными героизму советских воинов. Итогом всего этого стала лампада с частицей огня, которую теперь перенесут на временное хранение в музей.

Только после этого научный руководитель реставрационных работ на объекте, которые выполняет проектно-реставрационная организация «Троянка», Денис Смирнов рассказал о работах, которые уже ведутся на объекте. У реставраторов есть поручение от губернатора Севастополя постараться выполнить основные работы к 9 мая и подготовиться к торжественному возвращению огня на свое место.

— У нас есть технологические требования к некоторым работам, связанным с реставрацией и со скульптурой. Нужна теплая погода. Также нам требуются технологические перерывы при нанесении реставрационных материалов.

Мы постараемся все это сократить поточно-ярусной системой, но к 9 мая комплекс работ для зажжения огня должен быть завершен, — пообещал Д.Смирнов.

Комплексная реставрация

Сейчас же идут подготовительные и противоаварийные работы, связанные с постаментом под скульптурой. Впереди — работы по самим скульптурам: расчистка, определение наиболее деформированных медных листов, их реставрация. Потом предстоят антикоррозийные и реставрационные работы, внутри будет сделан каркас, который обработают специальными составами от коррозии. А патинирование позволит сохранить памятник в темно-коричневом цвете.

По словам реставратора, по железобетонному постаменту применят технологии блокирования солей и биоцидных отложений, будет усилена система торкретирования.

— У нас получится многослойный пирог по защите и гидроизоляции постамента, — сообщил Д.Смирнов.

*Гранитные плиты с эффектом свечей

Главной частью благоустройства станет смотровая площадка перед памятником площадью в семь тысяч квадратных метров. Ее вымостят гранитными плитами, с целой системой встроенных в покрытие светильников с эффектом горящих свечей.

Отдельный этап — реставрация венка на пьедестале у Вечного огня.

— Будет целиком произведен демонтаж гранитных плит, будет отреставрирована гранитная звезда, в которой находится Вечный огонь. По бронзовому венку также все будет расчищаться, демонтироваться, по матрицам похожих сегментов отливаться заново и воссоздаваться в едином стиле, — продолжил Д.Смирнов.

Видеонаблюдение и смарт-опоры

В рамках благоустройства предусмотрено устройство видеонаблюдения, водоотведения, освещения. Кроме того, планируется внедрить систему смарт-опор, через которые будут подавать интернет, вести видеонаблюдение, установят громкоговорители.

— Подводку газа затрагивать не будем, разве что проведем инспекцию оборудования, которое непосредственно зажигает Вечный огонь. Это мы все проверим, но после переноса Вечного огня, — ответил на вопрос Д.Смирнов.

Сквер расчистят и облагородят

Существующий сквер также планируют привести в порядок: дорожки вымостят плиткой, установят малые архитектурные формы. Территорию сквера освятят. Общая площадь благоустройства — порядка 10 тысяч квадратных метров.

Что касается растений, то будет произведена санитарная рубка, посажены новые, облагорожены существующие газоны.