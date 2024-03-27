С морского дна подняли пушку 19 века

Кроме старинного орудия на дне бухты у Михайловской батареи водолазы МЧС обнаружили еще и семь пушечных ядер.

Пушка периода Крымской войны была обнаружена водолазами Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю на дне бухты Матюшенко, недалеко от Михайловской батареи.

Точную историю уникальной находки еще предстоит установить, но уже сейчас известно, что она займёт почетное место в экспозиции Военно-исторического музея фортификационных сооружений. По словам научных сотрудников музея, долгие годы пушка была вмурована в бетонный причал и использовалась в качестве кнехта для швартовки катеров. Кто и когда так распорядился историческим артефактом, неизвестно, но извлечь ее, не повредив причал , было невозможно. Неожиданную развязку принес прошлогодний ноябрьский шторм.

«Когда в Севастополе был шторм, пушка попала на дно. В дальнейшем группа водолазов провела работу для ее подъемая», — рассказала научный сотрудник Военно-исторического музея фортификационных сооружений филиала ФГАУ «УИСП» Министерства обороны РФ Юлия Храмцова.

Вытащить пушку на берег оказалось непросто: предельно малая глубина — около полутора метров залегания на момент обнаружения, частичное замытие песком — более 60-70 процентов. К тому же пушка была завалена бетонными глыбами, прямого доступа к ней не было.

«Провели работы по обмыву, остропке и выведению из бетонного плена», — поделился деталями операции водолаз отделения аварийно-спасательных работ аварийно-спасательной части спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю Дмитрий Данилюк.

Орудие весом около двух тонн вытащили на берег с помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов. Сотрудники музея предполагали, что оно может оказаться английским, но на стволе четко просматривается клеймо с российским двуглавым орлом.