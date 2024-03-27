Подготовили новую схему избирательных округов

В Севастополе разработана новая схема одномандатных избирательных округов. Их также осталось восемь, со средней численностью в 42 тысячи человек.

Подготовлены новые схема и карта одномандатных избирательных округов, которые будут применять при проведении выборов депутатов заксобрания в сентябре 2024 года. Изменения потребовались в связи с истечением в этом году срока действия предыдущих документов, сообщила пресс-служба Севгоризбиркома.

— В соответствии с требованием закона о выборах депутатов Законодательного собрания города Севастополя Севгоризбирком обязан определить новую схему расположения одномандатных избирательных округов в год, когда истекает срок действия предыдущей схемы, — пояснил заместитель председателя городского избиркома Александр Чмыхалов.

В новой схеме границы округов скорректированы исходя из средней нормы представительства. На 1 января 2024 года численность избирателей в Севастополе 335 295 человек. Соответственно в среднем на один округ — 41 912 избирателей. Из-за географических особенностей города некоторые округа вышли за пределы и этой средней нормы представительства, и допустимого отклонения в 10%. При этом в значительной своей части округа сохранили свои границы.

Новая схема одномандатных округов не повлияет на процесс волеизъявления севастопольцев, уверяют в избиркоме.

— Избирательные участки, которые входят в те или иные округа в соответствии с вновь определенной схемой, остаются на прежних местах. Избиратели будут голосовать в своих привычных помещениях для голосования, — рассказал А.Чмыхалов.

Новый вариант схемы ждет утверждения парламентом Севастополя. Теперь количество избирателей на одномандатных округах будет следующим:

— №1 (Инкерман, Балаклава, Терновский МО) — 44 886;

— №2 (район Камышовой и Казачьей бухт) — 41 553;

— №3 (район Стрелецкой бухты) — 40 464;

— №4 (Гагаринский район, Фиолент) — 40 874;

— №5 (Центр города) — 42 527;

— №6 (район пр.Генерала Острякова) — 41 394;

— №7 (Корабельная сторона, ул.Горпищенко, пр.Победы) — 44 406;

— №8 (Северная сторона, Качинский, Андреевский, Верхнесадовский МО) — 39 191.

Выборы депутатов третьего созыва Законодательного Собрания Севастополя состоятся 8 сентября 2024 года. Нужно выбрать 24 депутата: 16 — по партийным спискам, восемь — по одномандатным округам.