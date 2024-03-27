Любителю фейерверков пришлось извиниться

Во время общероссийского траура житель Севастополя запускал фейерверки в частном доме на ул.Загордянского, еще и нарушая запрет на использование пиротехники. В гости к нему пришли сотрудники полиции.

«В ходе мониторинга мессенджеров и социальных сетей была выявлена видеозапись, на которой 24 марта 2024 года, в день общенационального траура в связи с терактом в комплексе «Крокус Сити Холл», неизвестный мужчина запускает фейерверк», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

О незаконном веселье мужчины и его друга сообщили бдительные горожане в чат-бот «Оборона Севастополя». Правоохранительные органы отреагировали незамедлительно. Оказалось, что 43-летний нарушитель развлекал гостя из Москвы. Он уверял, что не знал об общенациональном трауре.

В отношении горожанина составлен административный протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Санкция статьи предусматривает штраф от одной до 30 тысяч рублей. Материалы дела переданы в суд.

Кроме того, мужчине пришлось публично извиниться.