Издали еще одну книгу о красотах Крыма
Автор новой книги «Крым.Полуостров легенд и архитектурных шедевров» – российский фотограф-документалист Анна Короб. Она известна своими фотографиями заброшенных церквей и увядающих усадеб.
В поисках объектов для съемок А.Короб неустанно ездит по стране. До недавнего времени это было ее хобби, которое переросло в исследовательскую деятельность, направленную на сохранение объектов культурного наследия.
В этом смысле Крымский полуостров был воспринят ею настоящей сокровищницей древнегреческой, византийской архитектуры раннесредневекового периода. Не говоря уже о мусульманской архитектуре и культурных традициях.
Книга претендует на статус виртуального путеводителя по самым красивым и значимым местам Крыма, где находятся природные или рукотворные памятники, в том числе не самые «раскрученные».
Некоторые объекты пребывают во вполне хорошем состоянии, другие известны разве что искушенным путешественникам и подчас нуждаются в серьезной реставрации.
Главное достояние книги – многочисленные фотографии, а также приведенные исторические справки для каждого объекта, с краткой схемой проезда к ним.