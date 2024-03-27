Издали еще одну книгу о красотах Крыма

Автор новой книги «Крым.Полуостров легенд и архитектурных шедевров» – российский фотограф-документалист Анна Короб. Она известна своими фотографиями заброшенных церквей и увядающих усадеб.

В поисках объектов для съемок А.Короб неустанно ездит по стране. До недавнего времени это было ее хобби, которое переросло в исследовательскую деятельность, направленную на сохранение объектов культурного наследия.

В этом смысле Крымский полуостров был воспринят ею настоящей сокровищницей древнегреческой, византийской архитектуры раннесредневекового периода. Не говоря уже о мусульманской архитектуре и культурных традициях.

Книга претендует на статус виртуального путеводителя по самым красивым и значимым местам Крыма, где находятся природные или рукотворные памятники, в том числе не самые «раскрученные».

Некоторые объекты пребывают во вполне хорошем состоянии, другие известны разве что искушенным путешественникам и подчас нуждаются в серьезной реставрации.

Главное достояние книги – многочисленные фотографии, а также приведенные исторические справки для каждого объекта, с краткой схемой проезда к ним.