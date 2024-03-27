Фьюзинг — запеченное стекло

— Мастер по работе со стеклом в технике фьюзинг, — представилась Ольга Козачун, приглашая посмотреть ее домашнюю мастерскую, главная составляющая которой — специальная печь для спекания стекла. Вдоль стен — стеллажи с исходниками и сами изделия из стекла, отличающиеся изяществом исполнения и необычностью подачи. Стеклянные блюда, бижутерия, зеркала, светильники...

— Фьюзинг — это техника спекания стекла при высоких температурах в специальной высокотемпературной печи, — поясняет мастер, обводя взглядом помещение.

По прошествии девяти лет О.Козачун уже настоящий мастер. А ведь все началось с красивой тарелки из запеченного стекла, привезенной знакомыми из Турции. Нашу героиню тарелка так впечатлила, что она принялась интересоваться в интернете, как это сделано. А на Новый, 2015 год муж подарил ей печь и много-много художественного стекла, пригодного для запекания — американского и итальянского производства.

Творчество и блэкаут

Как раз в преддверии 2015 года семья узнала о скором появлении на свет четвертой дочери. Поэтому за знаниями по фьюзингу на материк поехала не сама Ольга, а ее супруг.

Это само по себе было удивительно: Андрей — механик, ходит в море и вообще человек не творческий. Но он так хотел ей помочь! Вернувшись с учебы, именно он сделал первый рез, она же подключилась к процессу потом: изучила технологию, режимы спекания.

Накануне рождения ребенка поступил крупный заказ на оформление витрины «Мастерской карамели» в Симферополе. Проект пришлось реализовывать целый месяц, совместив с рождением Амалии. Еще одной сложностью стал случившийся блэкаут.

— В городе регулярно и надолго отключали свет. Вместо того, чтобы, как все нормальные мамы, во время очередного включения бежать к стиральной машине, я бежала к печи, чтобы запечь очередное стекло. Проект-таки удалось доделать, — вспоминает мастер.

После этой работы ее приняли в ремесленную палату мастеров Крыма и мастеров Севастополя.

Все, что последовало за тем, было ново: поездки на ярмарки по всему полуострову, а также в Москву и в Санкт-Петербург, многократные профессиональные курсы.

Люстры из запеченных бутылок

Что делает О.Козачун? Предметы декора самого широкого спектра. В качестве иллюстрации она достает с ближайшей полки стеклянную бутылку, сплющенную до почти плоского состояния. С улыбкой объясняет, что это ее вклад в экологию, поскольку по образованию она эколог.

Сплющенные декорированные бутылки — это модный элемент современного интерьера. Идея была использована в оформлении одного из фирменных магазинов «Золотой балки» в центре Севастополя.

— Они заказали сплющенные бутылки для оформления люстр и бра в торговый зал. Заготовки привозили ящиками. Запекать их пришлось почти месяц, — рассказывает мастер.

Семейное дело

Казалось бы, клиентура найдена. Но этого О.Козачун оказалось мало. Следующим шагом стала организация детской творческой студии «Мастерим чудеса». На занятиях ребята делали елочные игрушки из запеченного стекла. Мастер-классы настолько понравились, что вскоре перекочевали в городские школы, а в некоторых семьях за несколько лет уже сложилась целая коллекция елочных игрушек собственного изготовления.

— Во-первых, хотела привлечь к творчеству дочерей — Меланию, Стефанию, Таисию и Амалию. Получилось — средние дочки увлеклись художественным творчеством и теперь уже помогают мне, создавая эскизы. Генерация же идей и обеспечение технической части проектов — зона ответственности супруга, — признается мастер.

В перчатках

Домашняя мастерская — ее особый мир. Принимаясь за работу, она в первую очередь надевает латексные перчатки, говорит, что стекла должны быть идеально чистыми. При запекании это убережет изделие от мутности. И еще, возможно, защитит руки от порезов. Но, как говорится, это не точно — порезов в этом деле никак не избежать.

Рассказывает, что самое сложное — кроить большие тяжелые стекла. Показывает специальный наливной стеклорез, который заправляется особой жидкостью и потом режет стекло по разметке. Только после этого лист разламывается. Можно нарезать полоски или квадратики, которые при запекании превращаются в бусины. Для измельчения тоже потребуются специальные кусачки для мозаики «Заг-Заг».

Далее берется прозрачное стекло подходящего формата, на нем выкладываются предварительно нарезанные цветные стекла разного размера и формы на основе предварительно разработанной схемы композиции. Заготовка переносится в печь, которая закрывается на сутки, в течение которых все это запекается при температуре 700-800 градусов. Изделие извлекается только после остывания до комнатной температуры.

От колечек до зеркал

О.Козачун постоянно ищет что-то новое. В последнее время занялась изготовлением зеркал, светильников, предметов интерьера, даже пошла на курсы интерьер-дизайнеров.

Ее авторская гордость — настенные часы, инкрустированные десятками стеклянными рыбок из настоящего муранского стекла.

— Я заказываю стеклянные стержни мурини, выкладываю их, накрываю сверху прозрачным стеклом и запекаю. Благодаря цветным вставкам можно красиво обыграть зеркала и другие элементы интерьера. Получаются уникальные изделия, — показывает она часы.

На нескольких полках мастерской О.Козачун — авторская бижутерия и изделия из дихроичного стекла, состоящего из нескольких слоев оксидов металлов, в том числе золота. Получается очень красиво и очень дорого! Цена каждого изделия определяется ценностью ручной работы, трудоемкостью процесса и стоимостью материла.

Часто приходится объяснять потенциальным покупателям, что один квадратный метр листового стекла стоит примерно 16 тысяч рублей. Оттого небольшое колечко или сережки стоят не меньше тысячи, большое блюдо или часы — от пяти до 15 тысяч, зеркала — 25-30 тысяч.

Выставки

Свои работы О.Козачун не раз показывала на выставках. В прошлом году представляла коллекцию зеркал на дизайнерской выставке в Симферополе. Сейчас же готовит еще одну, персональную, запланированную на июль этого года в бизнес-центре «Царская пристань». В экспозиции будут представлены коллекция зеркал и настенный декор.

— Это для меня очень ответственный момент, нужно подготовить много работ, чем я сейчас и занимаюсь с любовью, тщательно, подчас с фонариком в руках, чтобы не разбудить домашних. Приглашаю всех! — улыбается мастер.