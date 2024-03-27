Дело лжезастройщиков передали в суд

Уголовное дело в отношении двух застройщиков рассмотрит Ленинский районный суд Севастополя. Под предлогом строительства многоквартирных домов на ул.Генерала Мельника они обманули 39 жителей разных городов на сумму около 56,3 млн рублей.

По версии обвинения, организатор преступной схемы выступал в качестве индивидуального предпринимателя или директора ООО «Техноальянс». Первоначально он действовал с подельником, а затем самостоятельно. 48-летний и 68-летний злоумышленники обещали потерпевшим построить многоквартирные дома на земельных участках №80 и №84 на ул.Генерала Мельника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Они сняли три офиса в центре города и там принимали деньги у предполагаемых дольщиков. Чтобы создать видимость, что-то начали строить и даже построили. Но разрешительных документов никто не получал, потому что земельные участки на ул.Генерала Мельника предназначались только для строительства индивидуальных жилых домов.

Таким образом, с июля 2017 по июнь 2020 года были похищены деньги 39 жителей Севастополя, Перми, Омска, Курска, Республики Крым, Московской, Калужской, Волгоградской, Сахалинской областей, Краснодарского края и ряда других регионов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В настоящее время самовольная постройка на участке №80 снесена по решению суда, а строительство на участке №84 прекращено на начальном этапе. В ходе следствия на земельные участки, жилое здание и автомобили обвиняемых наложен арест.

Кстати, один из фигурантов является подсудимым еще по двум уголовным делам. Он уже проворачивал аналогичные преступные схемы в составе организованной группы через ЖСК «Дом у моря». Эти уголовные дела сейчас рассматриваются в том же суде.