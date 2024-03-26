Вандалы осквернили 10-ю батарею

Он напомнил, что примерно год назад общественники провели на территории батареи несколько субботников и прибрали помещения казематов, которые на тот момент были откровенно загажены.

По согласованию с Севнаследием они также установили на входах в помещения замки, чтобы предупредить акты вандализма. Однако даже замки не стали преградой для хулиганов и лиц асоциального поведения. В казематы вошли неизвестные и разрисовали стены изнутри и снаружи. Таким образом, они нанесли ущерб объекту культурного наследия.

Ситуация усугубляется еще и тем, что исторические известняковые стены батареи из-за своей пористой структуры легко впитывают синтетическую краску, и теперь избавиться от надписей будет непросто.

Общественники, обнаружив факты вандализма, обратились в полицию, с надеждой, что злоумышленники будут найдены и наказаны. Там пообещали не оставить происшествие без внимания. В свою очередь, сотрудники Севнаследия также уже осведомлены о случившимся.

Одновременно члены РВИО намерены в апреле провести на территории батареи несколько субботников, с приглашением курсантов, кадетов и юнармейцев и совместными усилиями в очередной раз навести там порядок. Постоянными участниками такой общественно значимой акции становятся и сотрудники Института биологии южных морей.

По мнению Д.Серова, беспрепятственное попадание на территорию 10-й батареи стало возможно после сноса домика охрана. Таким образом, в стене образовался проход, через который и стали проникать асоциальные элементы, которые принялись жечь костры, загаживая общественное пространство.

– Мы бы очень хотели, чтобы в месте расположения батареи появилось общественное пространство. В прошлом году нами проведены общественные слушания на эту тему, мы создали общественный совет, заручились поддержкой городских властей по созданию вокруг батареи благоустроенного сквера. На наш взгляд это важно еще и потому, что батарея находится рядом с Памятником окончанию Гражданской войны, – продолжил Д.Серов.

Он также напомнил, что сама батарея представляет собой уникальное фортификационное сооружение, она построена в 1834 году, является участницей двух оборон города, внутри нее сохранилась часть облицовки начала 19 века.

Общественники также надеются, что произошедшее привлечет внимание не только правоохранителей, но властей и горожан к этому объекту культурного наследия и в итоге приведет к тому, что его территория превратится в новое общественное пространство.