В Севастополе устраняют последствия ракетной атаки

Многоквартирный дом на ул.Ялтинской, частично разрушенный во время ракетной атаки, восстановят. Также будет отремонтирован жилой дом на ул.Гранатной — семье из поврежденной квартиры на время предоставят жилье из маневренного фонда.

«На Ялтинской, где осколок ракеты попал в торец дома, сейчас рабочие закрывают «прораны», газоснабжение уже восстановлено. Конструктив будет также полностью восстанавливаться», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Телеграм-канале.

Дочери погибшего 65-летнего мужчины, который во время ракетной атаки находился у себя в квартире, глава города обещал помочь. Кроме того, М.Развожаев посетил жилой дом на ул.Гранатной, где также серьезно разрушена одна из квартир. К счастью в ней, никто не пострадал.

«Когда это произошло, супругов и их дочери, слава Богу, не было дома, — в квартире находилась только пожилая мама жены Павла. К счастью, с ней все в порядке. На время восстановительных работ предоставим семье жилье из маневренного фонда. Работы здесь тоже уже ведутся, поручил все сделать максимально оперативно: квартира находится на верхнем этаже, ближайший сильный дождь усугубит ситуацию», — написал губернатор.

Всего от севастопольцев поступила 141 заявка. Они касаются выбитых окон в частных и многоквартирных домах, поврежденных машинах. Комиссии уже отработали большую часть из них.

Во вторник, 26 марта, сотрудники МЧС убирали фрагменты ракет на улицах Руднева, Ковпака, Весенняя, Богданова, Голубца, Балканская, Воронина, Макарова, Жидилова, Хрулева, Хрусталева, а также на площади Захарова и в ТСН «Килен Балка», говорится в утренней сводке ГУ МЧС по Севастополю за 26 марта. Отмечено, что спасатели работали во взаимодействии с другими службами после сообщения об обрушении крыши дома после попадания фрагментов ракеты на ул.Гранатной.