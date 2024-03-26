В Севастополе и Крыму шквал дистанционного мошенничества

Только за три дня дистанционные мошенники обманули 21 севастопольца на общую сумму более семи миллионов рублей. В Крыму на уловки преступников за пять дней попались 85 человек.

С 22 по 24 марта в полицию Севастополя обратились местные жители в возрасте от 23 до 88 лет, которые пострадали от дистанционных мошенников. Хищения денег происходили по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», под предлогом защиты денег на банковском счету, при осуществлении онлайн-покупок, под предлогом инвестирования и под предлогом займа у знакомого, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Так, два пенсионера в общей сложности отдали курьеру 1,4 млн рублей, чтобы «освободить близких от уголовной ответственности за ДТП». Шесть человек от 37 до 64 лет стали жертвами лжесотрудников банка и расстались с пятью миллионами рублей. При осуществлении онлайн-покупки на одной из популярных торговых площадок в интернете семь горожан перечислили продавцам в счет предоплаты более 350 тысяч рублей, но желаемые товары так и не получили.

Мошенники в мессенджере от имени знакомых просили денег у 42-летней визажистки, 28-летней предпринимательницы и 23-летней официантки. Женщины перечислили свыше 127 тысяч рублей на счета, которые им продиктовали злоумышленники, а только потом поняли, что их обманули.

За пять дней жертвами мошенников стали 85 крымчан

В отделения полиции Крыма с 18 по 24 марта обратились 85 жителей полуострова. Из них 33 человека — это пожилые люди. Схемы обмана все те же.

В сообщение «Ваш родственник попал в ДТП» верят жители Симферополя, Евпатории, Ялты и Алушты.

В Симферополе женщине позвонил неизвестный и сообщил, что папка с утерянными ею документами, находится у него. Потерпевшая отправила «вознаграждение» как выяснилось, мошеннику. Никаких документов она не получила. Еще один симферополец нашел на сайте объявление о грузоперевозках. Позже ему позвонил «водитель» и запросил аванс. Мужчина перечислил ему деньги. Позже приехал настоящий водитель, сообщивший, что он не получал оплату, рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Мошенники часто звонят через мессенджеры, в том числе с использованием логотипа одного из ведущего банков полуострова. Они могут сообщать, что неизвестные пытаются оформить кредит, взломали «Госуслуги» (это, кстати, одна из новых преступных схем), предлагают легко и много заработать и идут на многие другие ухищрения.

Еще 14 крымчан перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

Жительница Евпатории хотела продать свою кофе-машину. С ней связался «покупатель» и предложил по ссылке и ввести реквизиты банковской карты, чтобы отправить деньги за товар. После ввода данных со счета пострадавшей списались все средства.

В полиции в очередной раз напомнили о необходимости тщательно перепроверять информацию. Если по телефону сообщили, что близкий человек попал в беду, перезвоните ему и лично убедитесь в этом. Если по телефону сообщили, что с вашим счетом происходят какие-то транзакции, неизвестные пытаются украсть накопления, нужно срочно перевести деньги на безопасный счет — положите трубку и лично позвоните на горячую линию банка для получения достоверной информации.