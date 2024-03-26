В Крыму будет единый мусорный полигон

Проект станет единственным в стране, который закроет всю потребность региона по размещению отходов, остальные полигоны будут закрыты, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

Как сообщили в пресс-службе оператора, 20 марта правительство региона подписало концессионное соглашение с компанией «Крымский экологический оператор» о строительстве объекта. По словам гендректора РЭО Дениса Буцаева, это уникальный проект в масштабе всей страны.

«Его мощность составит 600 тысяч тонн ТКО в год. Это единственный и покрывающий все потребности региона объект размещения. В контексте десятилетия Крымской весны создание этого объекта станет завершением создания комплексной системы обращения с ТКО в Крыму и обеспечит достижение регионом всех показателей, установленных указом президента № 474, уже в 2025 году. Регион станет фактически единственным в стране, где останется один, полностью соответствующий требованиям законодательства РФ, объект размещения с отходами, все остальные объекты будут закрыты. Регионом проделана огромная работа для достижения этих показателей, это уникальная история в масштабе всей страны», — рассказал Д.Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как сообщили в РЭО, строительство начнут после получения заключения государственной экологической экспертизы. Первую очередь полигона планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. «Общий объем инвестиций в проект в течение 15 лет составляет 4,078 млрд рублей, — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, — Мы сможем предоставить финансирование в объеме до 95% через предоставление льготного займа из средств от выпуска облигаций РЭО».

Ранее сообщалось, что РЭО построит в Крыму три мусороперерабатывающих комплекса: в Белогорском районе мощностью 500 тысяч т/год (за 4,2 млрд руб до конца 2024 года), в Сакском районе — на 200 тысяч т/год (за 1,8 млрд руб до конца 2024 года), в Ленинском районе — мощностью 160 тысяч т/год (за 2,8 млрд руб до декабря 2024 года).

В Севастополе тоже будет современный комплекс по обработке и утилизации мусора. В Первомайской балке за 3,5 млрд рублей на основе концессионного соглашения РЭО построит полигон, рассчитанный на 250 тысяч тонн ТКО в год.