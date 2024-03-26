В гостиницы можно заселяться по биометрии

Заселяться в российские гостиницы можно будет без предъявления паспорта, подтвердив личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе, размещенном на портале правовой информации, говорится, что администрации гостиниц, домов отдыха, санаториев, турбаз и кемпингов нужно предъявить бумажное удостоверение личности либо регистрация возможна «при условии идентификации и (или) аутентификации с использованием единой биометрической системы».

Что касается детей, не достигших 14-летнего возраста, то администрация должна либо проверить паспорта и свидетельство о рождении в бумажном виде либо данные биометрии и взрослых, и ребенка. Если взрослых рядом нет, то потребуется их согласие, паспортные данные в бумажном или электронном варианте.

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно уже сейчас в 12 тысячах отделений банков по всей стране. Для севастопольцев эта услуга доступна в отделениях банков РНКБ, ПСБ и Сбер.

Постановление вступит в силу 30 марта. Однако для полноценного внедрения этого проекта потребуется время.