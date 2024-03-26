Севастопольцы участвуют в международном научном форуме «Шаг в будущее»

Воспитанники Малой академии наук в г.Севастополе принимают участие в Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее», который проходит в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана с 25 по 29 марта. Об этом «Севастопольский газете» рассказал директор Малой академии наук в г.Севастополе Сергей Пасеин.

По его словам, в этом году форум проходит под девизом «Молодежь мира —научным и технологическим современным», а научные площадки организованы на базе 14 научных центров мирового уровня и 13 ведущих российских университетов.

К работе с молодыми участниками форума привлечены более 300 докторов и кандидатов наук. Председатель программного комитета форума – вице-президент РАН академик С.Н.Калмыков.

В общей сложности, мероприятие собрало 1500 будущих научно-технологических лидеров из стран Европы, Азии, Америки, Африки, Океании, в том числе.

Главные участники форума – школьники, студенты начальных курсов вузов, колледжей, техникумов, учащиеся кадетских корпусов, суворовских и Нахимовских училищ, имеющие собственные достижения в науке и инженерном деле.

Как утверждает ректор вуза Михаил Гордин, это соревнование, в которых у ребят есть шанс проверить свои знания и исследовательский потенциал, приобрести новые компетенции и умения, продемонстрировать творческие и научно-технические способности.

Севастополь представляют 10 ребят, они показывают свои научно-исследовательские работы в области нейронных сетей, прикладной математики, микроэлектроники, робототехники и биологии.

– Как раз сейчас мы находимся на выставке, где ребята защищают свои проекты, в том числе на английском языке, – рассказал С.Пасеин.

По его словам, для участников форума важно не только показывать научные результаты, но и получить обратную связь, а также заработать дополнительные баллы, которые им пригодятся при поступлении в лучшие вузы России