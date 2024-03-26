Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня

Подать заявления на поступление в российские вузы можно будет с 20 июня. Решение принято в ходе совещания, которое 25 марта провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, о чем сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки РФ.

«Мы должны создать все необходимые условия для поступления. Количество бюджетных мест в этом году превышает 620,5 тыс., важно реализовать удобную и прозрачную систему конкурса абитуриентов. Ключевой инструмент для решения этой задачи – суперсервис «Поступай в вуз онлайн", – заявил Д.Чернышенко.

На том же совещании прозвучал отчет по технической готовности к старту сервиса по поступлению в вуз онлайн.

«В этом году мы расширяем функционал – с помощью портала Госуслуг абитуриенты смогут заключить с работодателем договор целевого обучения. По такому договору студент может на протяжении всего обучения получать поддержку от работодателя, а затем гарантированно к нему трудоустроиться. Сервис оказался востребованным в прошлом году, с его помощью абитуриенты подали 2,2 млн заявлений в вузы. Рассчитываем, что в этом году этот показатель будет значительно больше», – отметил глава Минцифры Максут Шадаев.

В 2023 году с помощью сервиса подали заявления в вузы 2.2 млн абитуриентов. Как ожидается, в 2024 году эта цифра будет больше.

Согласно прогнозам, больше всего поступающих устремятся в вузы, где реализуются программы педагогического, медицинского и IT-направления.