Президент провел совещание по теракту в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» — это кровавая акция устрашения. Несмотря на желание покарать виновников теракта, следствие должно идти объективно и без политической ангажированности, заявил президент России Владимир Путин на совещании 25 марта.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов», — заявил президент.

По словам В.Путина, теракт, совершенный 22 марта — это акция устрашения, цель которого — посеять панику в нашем обществе и показать, что «для киевского режима еще не все потеряно». Нужно еще ответить на вопрос: «Почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал?»

Глава государства считает, что теракт может быть «лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

На совещании с президентом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин восстановил хронологию событий: 22 марта в 18.54 четверо преступников на легковом автомобиле «Рено» подъехали к зданию концертного зала «Крокус Сити Холл», где стали дожидаться прибытия зрителей.

В 19.58 террористы, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, находясь у здания «Крокус Сити Холл», открыли стрельбу по находившимся на улице посетителям.

Проникнув в холл здания, а затем в помещение концертного зала, они продолжали стрельбу по всем замеченным ими людям. Используя принесенный с собой в пластиковых бутылках бензин, они устроили пожар и в 20 часов 11 минут покинули здание. Выезжая на легковом автомобиле со стоянки, преступники на высокой скорости наехали на семью с двумя малолетними детьми. Детям причинены тяжкие телесные повреждения, они госпитализированы. Все нападавшие были задержаны на территории Брянской области на автодороге, ведущей к российско-украинской границе.

В результате теракта погибло 139 человек. Из них на 25 марта было опознано 75. Среди погибших трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

В свою очередь, генпрокурор Игорь Краснов отметил, что после теракта силовики заблокировали информацию с 200 ресурсов, разжигающих межнациональную рознь и распространяющих фейки, которые «были призваны дестабилизировать обстановку и раскачать общество». Теракт показал необходимость ужесточить требования к местам массового пребывания людей, что будет сделано.