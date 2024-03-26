Предложили трех кандидатов в Почетные граждане города

В адрес заксобрания Севастополя на 15 марта поступили предложения о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя» командующему Черноморским флотом (2013-2018 гг.) адмиралу Александру Витко (63 года), командующему Черноморским флотом (1991-1992 гг.) адмиралу Игорю Касатонову (85 лет) и председателю правления Союза творческой интеллигенции города, композитору Якову Машарскому (95 лет), сообщает пресс-служба городского парламента.

Звание «Почетный гражданин Севастополя» присваивается за личные заслуги перед городом и только при жизни награждаемого. Это звание не связано с получением материальных благ и социальных привилегий. Звание «Почетный гражданин» — моральная оценка деятельности человека.

Традиция общественного поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед городом была заложена еще в дореволюционной России. В Севастополе она была восстановлена в 1961 году, когда в космос поднялся первый человек — Юрий Гагарин.

Почетные граждане Севастополя в основном фигуры исторические: военный инженер Эдуард Тотлебен, писатель Лев Толстой; Герои Советского Союза Иван Папанин, Мария Байда, Филипп Октябрьский; космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, поэт, автор слов песни «Легендарный Севастополь» Петр Градов, поэт Эдуард Асадов, скульптор Станислав Чиж, летчик-космонавт Антон Шкаплеров, Президент России Владимир Путин, пловец, мастер спорта Андрей Граничка.

Постановление «Об утверждении Положения о порядке присвоения и лишения звания «Почетный гражданин города Севастополя» и Положения о комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя» были утверждены в 2015 году. Согласно официальным бумагам, присваивать почетное звание можно было «не чаще одного раза в три года». В феврале 2024 года в документ внесли изменения. Депутаты заменили формулировку «не чаще одного раза в три года» на более мягкую: «как правило, один раз в три года». Вводное «как правило» подразумевает неограниченное количество исключений. При этом звание «Почетный гражданин города Севастополя» может быть присвоено в одном году не более чем трем кандидатам.