После непогоды наступит весна

Штормовая погода, которую принес в Севастополь Балканский циклон, сменится теплом. Об этом «Севастопольской газете» рассказали в Центре метеорологии и мониторинга окружающей среды.

По словам руководителя группы морских метеорологических прогнозов Елены Лаврушко, сейчас Крымский полуостров находится в зоне действия Балканского циклона. Максимально сильные порывы юго-восточного ветер зафиксированы вечером 25 марта на Херсонесском маяке, порывы достигали 24 м/с.

Ночью ветер отклонился к юго-западу, а днем 26 марта сменился на северо-западный, с максимальными порывами до 23 м в/с.

Количество осадков, зафиксированное ночью на двух станциях метеонаблюдения, составило 6-8 мм.

– В ближайшие дни нас ждет весна, – пообещал метеоролог.

По ее словам, 27 марта осадков не ожидается, ветер сменится на южный, слабый, ночью до 6-8 м/с, днем — до 10-12м/с.

28 марта ожидается усиление южного ветра, без осадков, а воздух прогреется до +17+19 градусов, ночью – до +5+7 градусов.

На следующий день, 29 марта, ночью будет +11+13, днем +13+15 градусов, ожидается небольшой дождь.

Другое дело, что синоптики совсем не исключают возможных похолоданий в апреле, и даже до отрицательных значений. Так, 4 апреля 2004 года в Севастополе ночью воздух охлаждался до -6 градусов мороза, в мае тоже возможны заморозки на почве.