Книги переданы жителям и защитникам Донбасса

Руководитель общественной организации «Соотечественники Севастополя», поэт, бард Андрей Соболев во время гуманитарной миссии презентовал в ЛНР свой новый сборник стихов и песен «День за днем — поэтическая хроника войны».

В книге отражены события новейшей истории России и Украины. Автор как очевидец и участник происходящих событий не только фиксирует их в своей поэтической летописи, но и дает всему происходящему объективную оценку — искренне, с высокой степенью достоверности и аргументации.

Почти весь тираж издания безвозмездно передан республиканской библиотеке им.Горького, Федерации профсоюзов ЛНР и военнослужащим частей участвующих в СВО. Также на Донбасс Н.Соболев привез занимательную энциклопедию — «Самая книга». Общее число переданных книг превысило полторы тысячи экземпляров.

Во время поездки была оказана гуманитарная, материально-техническая помощь подразделению МО, несущему службу в районе боевых действий. И конечно, по просьбе командиров, была организована встреча-концерт для воинов в одном из госпиталей, где звучали песни и стихи автора.

Большую помощь в организации поездки Н.Соболеву оказали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Севастопольское отделение ОНФ.