ИТ-компаниям предлагают заняться импортозамещением

ИТ-компании Севастополя пригласили принять участие в конкурсном отборе в новую акселерационную программу «Драйвер». Набор команд пройдет с 21 марта по 21 апреля.

Программа «Драйвер» — это бесплатная программа акселерации проектов, направленных на импортозамещение иностранного ПО в ключевых отраслях российской экономики. Она разработана экспертами Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России. Пройти ее смогут компании–финалисты конкурсного отбора, сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Продолжительность акселератора составит до пяти месяцев, участие бесплатное. Программа позволит ИТ-проектам повысить жизнеспособность продукта, сократить цикл сделки, выйти на системные продажи, усилить команду и масштабировать бизнес. Организаторы обещают индивидуальный подход к каждому проекту.

Узнать подробную информацию об акселераторе и подать заявку можно на сайте driver.iidf.ru.

Акселераторы IT-стартапов — это организации, поддерживающие новые идеи, помогающие достичь интенсивного развития под наблюдением опытных наставников. В течение короткого времени опытные бизнесмены занимаются обучением команд новичков, делясь своими знаниями, финансами, опытом управления.