Десять севастопольцев заболели корью

С начала 2024 года в Севастополе зарегистрированы 10 случаев кори. Все заболевшие не были привиты против этой болезни, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Осенью прошлого года в Севастополе впервые за четыре года был зафиксирован случай заболевания корью — тогда высокозаразной инфекцией заболел взрослый человек. В Республике Крым за 2023 год было 27 заболевших.

«С корью — все плохо. Плохо в том плане, что болеют непривитые. Но вопрос в том, что, если за прошлый год в Крыму было 28 случаев, то только за прошлую неделю на полуострове выявлены три случая кори: два в Севастополе и один в Крыму», — сообщила 21 марта руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Ситуация с корью в России

Первые массовые случаи заболевания корью в России были зафиксированы еще в начале 2023 года. По данным Роспотребнадзора, в стране преобладает геновариант вируса кори D8 8248. Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространенности этого варианта в мире.

По итогам девяти месяцев с января по сентября 2023 года, в России выявлено 8 073 случая кори — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28 732% (в 288 раз). Большая часть заболевших дети до 14 лет — 4 989 случаев заболевания.

Роспотребнадзор считает, что распространение кори в первую очередь связано с массовым прибытием непривитых лиц из ближнего зарубежья и заражением непривитых и непереболевших граждан России.

Корь — высококонтагиозная инфекция, и это одно из самых заразных заболеваний, известных человечеству. Наибольшая заразительность отмечается на 2-5 день от начала заболевания. Путь передачи инфекции — воздушно-капельный. Инкубационный период составляет 21 день.

Заболевание характеризуется повышением температуры до 38-39 градусов, конъюнктивитом, сыпью, сухим кашлем, возможно развитие пневмоний с присоединением бактериальной инфекции, энцефалитов, менингитов и других осложнений.

Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте. У лиц, переболевших инфекцией остается стойкий пожизненный иммунитет.

Иммунизация против кори планово проводится детям в возрасте от года и в шесть лет, взрослым, не имеющим данных о вакцинации, не болевшим корью — до 55 лет.

При появлении первых признаков заболевания обращайтесь к врачу для своевременного установления диагноза и назначения лечения, не занимайтесь самолечением.