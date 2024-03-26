Ай-Петри в очередной раз зачищают от шалманов

При въезде на плато снесут более двух десятков незаконных кафе.

«Продолжаем наводить порядок в поселке Охотничье при въезде на плато Ай-Петри — приступили к глобальной чистке от незаконных строений», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она уточнила, что планируется снести 24 объекта. В основном это кафе и прилегающие к ним летние площадки, навесы, хозяйственные постройки.

«Все это много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, «шалманы» не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города», — отметила Я.Павленко.

В прошлом году власти Крыма согласовали инвестиционный проект по реновации канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри», планируемый объем вложений составит 150 млн рублей. Кроме этого этот же инвестор собирается реализовывать проект и на айпетринском плато, включающий строительство кафе и зоны отдыха. Как сообщают власти Ялты, уже в третьем квартале этого года для обеспечения порядка и безопасности отдыхающих на въезде на плато будет установлен модуль для пожарной бригады, сотрудников муниципального контроля, правоохранителей и медиков.

За реновацией канатной дороги и строительством на Ай-Петри стоит отель «Мрия», принадлежащий Сбербанку.

Местные жители выступают против застройки плато и просят оставить Ай-Петри в покое. «На плато должна расти флора и свободно себя чувствовать фауна. Любая застройка плато — это преступление против жителей полуострова, против всего Крыма», — считают активисты.

Шалманы на Ай-Петри сносили в 2007, 2013 и в 2017 годах.