Железная дорога через Новороссию в Крым заработает к концу 2024 года

«Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов — строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым. <...> Практически к концу этого года кольцевая дорога начнет работать. Это по тем календарным графикам, которые предоставили сейчас строители на утверждение правительству крымскому», — цитирует В.Сальдо ТАСС.