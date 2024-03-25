Железная дорога через Новороссию в Крым заработает к концу 2024 года
Железная дорога, связывающая Ростов-на-Дону с Крымом через Донбасс и Новороссию, начнет работать к концу 2024 года, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
«Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов — строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым. <...> Практически к концу этого года кольцевая дорога начнет работать. Это по тем календарным графикам, которые предоставили сейчас строители на утверждение правительству крымскому», — цитирует В.Сальдо ТАСС.