В Херсонесе детям расскажут о Пасхе

Для детей в возрасте от шести лет и старше в Музее -заповеднике подготовили тематические экскурсии об истории Пасхи, сообщает пресс-служба заповедника.

В ходе экскурсий дети узнают о зарождении христианства на Руси, о факте крещения киевского князя Владимира Святославовича в Херсонесе, с показом предполагаемых мест совершения этого обряда, о последующем крещении Руси в 988 году, что рассматривается историками в качестве официальной даты принятия новой официальной религии.

Как считают сотрудники заповедника, лучше узнать и понять атмосферу этого события детям помогут тематические игры и мастер-классы, которые являются частью экскурсии. На последних ребята смогут своими руками изготовить пасхальные сувениры..

Экскурсии проводятся до 18 мая, участия в них предполагает предварительную запись по телефону +7 918 950-69-16.