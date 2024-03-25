Участников «Словотворения.Дети» оценивали три жюри

В Севастопольском театре юного зрителя завершился очередной, третий по счету фестиваль актерских монологов «Словотворение.Дети».

В этом году его проведение стало возможно благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителем же фестиваля стала Автономная некоммерческая организация подготовки культурно-массовых мероприятий «Сказочное королевство».

В финал конкурса вышли 30 участников в возрасте от шести до 18 лет, большинство из них занимаются в различных театральных студиях. Юные артисты выступили перед зрителями и членами жюри 20 марта, а на следующий день профессиональное жюри фестиваля под председательством художественного руководителя СевТЮЗа Людмилы Оршанской огласило свой вердикт, назвав тех, кто, по их мнению, проявил себя на фестивале наиболее ярко и талантливо.

В состав жюри также вошли артист флотского театра Борис Талах, заместитель начальника Управления культурной политики и развития искусства Евгений Бойцов, заведующая музыкальной частью СевТЮЗа Ирина Кузнецова.

Кроме профессионального жюри, выступление ребят оценивали зрители в зале и те, кто наблюдал за ходом фестиваля в онлайн формате. Еще один приз был учрежден представителями СМИ, освещавшими мероприятие.

Поскольку выступления ребят были распределены по двум возрастным группам, победителей, включая гран-при также определили по категориям.

Так, в младшей возрастной группе обладателем Гран-при стала Рената Герцман (театральная студия «Игра», руководитель Кристина Прислонова).

Первая премия присуждена самому юному участнику фестиваля, занимающемуся в театральной студии «ФАРТ», шестилетнему Ярославу Королю. На втором месте – Алиса Пекарева («Театральная студия ТБМ»), на третьем – Анастасия Манжос («Театральная студия ТБМ») и Михаил Михайловский (театральная студия «ФАРТ»).

В старшей категории первая премия – у Варвары Брехуновой (Севастопольская детская школа искусств), вторая – у Даниила Трифонова («Театральная студия «ТБМ»), третья – у Никиты Оспенникова (театральная студия «Игра»), и Екатерины Карпович (студия «5маября» при Малой академии наук в Севастополе.

Гран-при зрительских симпатий досталось Софии Кагалаба (театр «Восхождение», средняя школа №48), а симпатии зрителей, участвовавших в зрительском голосовании, присуждены в младшей группе Ярославу Королю (театральная студия «ФАРТ»), в старшей – Таисии Безродной («Театральная студия «ТБМ»).

Премия СМИ – у Алисы Кругловой, которая, как оказалось, готовилась к участию в фестивале самостоятельно.

В рамках фестиваля профессиональные актеры также провели два мастер-класса, которые, по мнению наставников ребят, были очень полезны.

Несмотря на то, что победителями фестиваля стали далеко не все, дипломы участников и подарок получил каждый. Вместе с напутствием и пожеланием обязательно принять участие в следующем «Словотворении».